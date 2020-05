Lliurament d'aliments a la Fundació Maria Auxiliadora. nebridi aróztegui Lliurament d'aliments a la Fundació Maria Auxiliadora.

Una iniciativa per a l'atenció social urgent a la Maurina

Emili González

22.05.2020 | 22:33

Per una persona immigrant, sovint amb poc domini del castellà o el català, no tenir una xarxa àmplia d'amics o familiars a la vora en la qual sustentar-se quan les coses van mal dades, quan es viu en la precarietat d'haver perdut la feina o, simplement, de no haver-ne tingut mai, és una situació personal a la...