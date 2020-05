El Govern proposa permetre les visites de familiars en geriàtrics en fase 2

Redacció

22.05.2020 | 22:33

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha proposat que els familiars puguin visitar la gent gran als geriàtrics en funció de la seva situació quan el territori on es troben accedeixi a la fase 2 de la desescalada, una cosa que haurà d'avalar en última instància el Misteri de Sanitat. Vergés va presentar ahir en roda de premsa telemàtica els protocols de desconfinament a les residències catalanes, entre les mesures figura que ja en fase 2 es pugui visitar als residents en centres amb la Covid-19 controlada un cop per setmana durant mitja hora, si bé el Govern central ha determinat en un principi que aquestes visites s'efectuïn només en fase 3.

Les visites s'han de fer en qualsevol cas amb "la màxima seguretat", és a dir, amb un rentat de mans continu, desinfectant el calçat, usant mascareta i mantenint les distàncies físiques. Vergés ha informat que les residències de gent gran s'han dividit en tres grups: 472 de color verd -sense cap positiu per coronavirus-, 392 de color carbassa -amb positius, però aïllats- i 103 de color vermell -amb positius i sense capacitat d'aïllament. Altres 87 centres residencials estan pendents de classificació, tot i que la consellera ha avisat que les residències poden passar d'un grup a un altre en funció de la seva evolució.

retorn

També ha explicat que 753 ancians residents que durant les últimes setmanes han conviscut en cases de familiars podran tornar als seus centres residencials -verds o carbassa- amb un test PCR de l'atenció primària que confirmi que no tenen el virus i mantenint després una quarantena de dues setmanes.

En el cas d'ancians que procedeixin de sociosanitaris o hospitals la quarantena no serà necessària.

Vergés ha instat les residències a "augmentar la convivència interna" en els centres verds i carbassa si la zona on estan ha passat a fase 1. Preveu que, en aquests mateixos centres, en fase 2 es puguin recuperar serveis com els de perruqueria o podologia per als residents i que en fase 3 es puguin fer ja algunes activitats a l'exterior.

Si bé la proposta de la Generalitat ha d'avalar-la el Ministeri de Sanitat, Vergés ha assegurat que les dues parts ja han "parlat diverses vegades" sobre la qüestió i s'ha mostrat optimista amb relació al fet que el pla sigui aprovat.

Tot i que la consellera ha indicat que el ministeri té potestat per decidir el "quan", el "com" del desconfinament a les residències és competència de les autoritats catalanes. Ha defensat que el seu departament "ha fet els deures" i que està "absolutament preparat" per garantir un desconfinament segur en les residències. Aquest pla s'ha fet "pensant en les persones i compaginant els seus drets amb els riscos que hi pugui haver", ha afegit.

Preguntada sobre si les residències intervingudes per la seva extrema situació en relació amb la Covid-19 poden tornar en un futur a les mans de qui les van gestionar amb anterioritat, Vergés ha dit que la intervenció és efectivament "temporal" i que "s'haurà de valorar cada cas i decidir què és el més convenient".

Ha apuntat que les hospitalitzacions per coronavirus estan baixant "de manera persistent", la qual cosa és "una molt bona notícia" que dóna esperances i que permet dir que les coses s'estan fent bé.