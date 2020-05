Els grups polítics signen un acord per a l'impuls econòmic i social de Terrassa

Redacció

22.05.2020 | 22:33

Els grups polítics amb representació municipal han signat el que es denomina un Acord Polític de Bases per a un futur Pacte de Ciutat per a l'impuls econòmic i social de Terrassa. El pacte vol ser el tret de sortida d'un procés que ha de permetre construir conjuntament un pacte ciutadà el més ampli i representatiu possible, que coordini la resposta de la ciutat a la nova etapa que s'obrirà amb la finalització de l'estat d'alarma, que uneixi la ciutat al voltant d'uns objectius compartits, i que generi l'energia i l'esperit de cooperació i solidaritat necessari per afrontar aquesta nova etapa posterior a la crisi sanitària causada pel coronavirus.

El pacte es fonamenta en la voluntat de tots els grups municipals (Tot per Terrassa, PSC, ERC-MES, Ciutadans i Junts per Terrassa) de fer aportacions al Pacte de Ciutat a través dels mecanismes que es determinin, enriquint el procés de reflexió i debat per assolir un acord tan ampli i majoritari com sigui possible.

L'objectiu del pacte de ciutat serà el de definir, estructurar i coordinar la resposta de la ciutat de Terrassa a l'etapa posterior a la crisi sanitària que s'iniciarà amb el desconfinament progressiu o amb la finalització de l'estat d'alarma.

Totes les forces polítiques municipals l'han acordat, mitjançant aquest document de bases, les grans línies estratègiques del futur pacte. La primera seria l'impuls de la reactivació i recuperació de l'economia terrassenca, de la creació d'ocupació i d'oportunitats de progrés. La segona pretén la preservació i enfortiment de l'equitat, la cohesió social, la inclusió i la perspectiva de gènere. La tercera impulsarà una estratègia global de ciutat orientada a la sostenibilitat i a la preservació del medi ambient.

L'acord de bases estableix que per desenvolupar aquestes línies estratègiques és fonamental definir unes bases per a un model de governança més democràtica i eficaç i per al disseny d'un model de ciutat, capaç de generar benestar, qualitat de vida i oportunitats per als terrassencs. En aquest sentit, l'acord advoca per una governança democràtica, transparent i participativa que construeixi des de l'àmbit col·lectiu, des de la proximitat i des del municipalisme, sense perdre la visió global, i que alhora, aposti per la transformació digital per avançar cap a una administració més eficient al servei de la ciutadania.

Calendari

L'acord comporta el compromís de l'equip de govern de revisar el seu programa. També fixarà eixos i objectius per al període 2020-23 amb una actualització del pressupost de 2020 i fixarà les prioritats per a la preparació en paral·lel del pressupost de 2021.

El procés per a la signatura del pacte de ciutat s'inicia ara i ha de culminar a finals del mes de juliol. Els treballs s'engeguen de manera imminent amb la fase de treballs preliminars i s'espera que la setmana que ve es pugui constituir la taula política del pacte de ciutat, presidida per l'alcalde i integrada per un representant de cada grup municipal. Les actes de les reunions seran públiques i accessibles des del portal de transparència municipal. S'espera elevar el pacte de ciutat al ple municipal del 24 de juliol.