Concentració a Barcelona dels afectats pels impagaments dels ERTO

23.05.2020 | 17:46

Dilluns tindrà lloc a Barcelona, davant la seu del SEPE, al Parc de l'Estació del Nord, una concentració de persones afectades pels impagaments dels ERTO per part del Servicio Público de Empleo Estatal. La problemàtica esta sent d'especial gravetat, ja que són milers els treballadors que encara no han rebut cap prestació tot i haver tramitat les seves empreses correctament els seus expedients de regulació temporal d'ocupació.

Una de les promotores d'aquesta manifestació és la terrassenca Laura Guillén, que va protagonitzar un reportatge molt seguit al nostre diari en paper i a les xarxes, sobre la situació personal dels treballadors que per diferents circumstàncies encara no han pogut cobrar.

Un altre cas especialment colpidor és el de Plàcida i Ester una parella de terrassenques amb tres fills que apareixen al nostre reportatge d'avui "Només vull el que és meu per menjar".

Les dificultats econòmiques són extraordinàries, ja que, en molts casos, moltes famílies no estan obtenint cap ingrés i s'estan donant problemes fins i tot per garantir l'entrada d'aliments a les seves llars.

La concentració, convocada pel col·lectiu Afectats per l'ERTO 2020, i per a la que la Generalitat ha donat el seu consentiment, es farà al Parc de l'Estació del Nord des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre.