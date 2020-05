Terrassa Centre omple de somriures el centre de la ciutat

22.05.2020 | 13:25

La petita flexibilització de les mesures de confinament per al comerç ha permès que les botigues associades a Terrassa Centre puguin obrir de nou per als terrassencs. Aquest any Terrassa Centre compleix 25 anys. Per celebrar-ho, ha llançat la campanya anomenada "Tenim somriures de totes les talles" amb la que destaca l'alegria dels comerciants de tornar a l'activitat de rebre clients.Aixi, l'Instagram de Terrassa Centre s'omplirà de fotografies divertides de les botigues i dels comerciants.