Tercer dia consecutiu sense noves defuncions als hospitals locals

22.05.2020 | 22:04

Per tercer dia consecutiu no s'ha produït cap defunció als hospitals terrassencs. La xifra de morts per la Covid-19 a Terrassa continua sent de 298. Tornem a recordar que la xifra oficial de persones residents a Terrassa mortes pel coronavirus és de 196, segons va fer públic l'Ajuntament aquesta setmana. Insistim que es tracta de la xifra de persones a les quals se'ls ha fet la prova diagnòstica pertinent, però que hi ha altres persones que també han pogut morir afectats per la Covid-19, però no estan comptabilitzats perquè no han estat sotmesos a proves diagnòstiques.

Ahir va entrar una persona més a l'UCI de MútuaTerrassa i en aquests moments són 5 les pacients sotmesos a cures intensives. Els positius han passat de 37 a 36 i els ingressats a planta, de 32 a 31. S'han donat 1.285 altes.