La FaPAC no vol que les escoles obrin sense un pla d'actuació

S. P.

21.05.2020 | 21:00

En la línia de l'opinió expressada abans-d'ahir pel sindicat CC.OO., la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FaPAaC) lamenta que el departament d'Educació de la Generalitat "no assumeixi la responsabilitat d'elaborar un pla d'actuació dotat de recursos, per tal que els centres educatius puguin seguir les mesures de prevenció estipulades per la finalització del curs 2019-20 i l'inici del curs 2020-21".

En un comunicat difós ahir, la FaPaC considera que delegar aquesta responsabilitat a les direccions dels centres "suposa un perjudici per aquells amb més dificultats que, en molts casos, no compten amb els recursos ni la infraestructura suficient per a poder desplegar les mesures anunciades".

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va anunciar dimarts que s'obriran totes les escoles d'aquells municipis en fase 2 del desconfinament, per oferir reforç i acompanyant a l'alumnat que vulgui. Aquesta voluntarietat en l'assistència a l'aula també és criticada per la FaPaC, que considera que comporta el risc que alumnes amb més necessitats acadèmiques i emocionals, o d'entorns vulnerables, puguin aprofitar aquest recurs. "Cal tenir en compte l'alumnat que, pel seu context i situació, requereixi una atenció presencial que no pot ser, en cap cas, voluntària."

A més, l'entitat vol que Educació doni directius clares als centres per tal que puguin acollir el màxim d'alumnes possible, i que concreti "quins nivells educatius tindran prioritat a l'hora d'assistir als centres per acabar el curs escolar". Això vol dir quantificar l'alumnat que tornarà a les aules el juny, per planificar l'ús d'espais, la distribució de l'equip docent i les mesures higièniques que s'han de prendre.

incertesa sobre el pròxim curs

La FaPaC també expressa la seva preocupació per la manca de concreció sobre el curs 2020-21. "Educació no va concretar si manté la voluntat d'aplicar un sistema híbrid" a partir del qual l'assistència presencial de l'alumnat es farà de manera alterna per a poder complir amb les ràtios màximes estipulades com a mesura de seguretat.

"L'única manera de garantir el dret a l'educació de tot l'alumnat en condicions d'igualtat és a través de l'educació presencial", recalca la federació. També constata que la crisi sanitària posa de manifest "la manca de recursos i infraestructura amb què s'ha trobat l'educació pública durant els darrers anys".