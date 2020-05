Denunciades 13 persones per incomplir l'estat d'alarma i una per llençar mobles

21.05.2020 | 22:02

Segueixen havent-hi ciutadans que surten al carrer sense cap motiu justificable, augmentant el risc per la salut pública en aquests moments de pandèmia. Al llarg del dimecres i durant la matinada del dijous, la Policia Municipal va expedir denuncies a un total de 13 persones per no complir el decret d'estat d'alarma, en diferents...