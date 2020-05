Ciutadans anuncia que el Pacte de Ciutat és imminent

La crisi del coronavirus

22.05.2020 | 12:57

Els regidors del grup municipal de Ciutadans a Terrassa, Isabel Martínez i David Aguinaga han anunciat aquest matí que el Pacte de Ciutat de l'Ajuntament per fer front a la crisi del coronavirus ja està a punt i amb tota probabilitat se signarà la setmana vinent. "Aquest pacte té dues vessants, una política, amb el compromís de tots els grups municipals per unificar esforços contra els efectes de la Covid-19 i una altra de gestió i diàleg amb els agents econòmics per trobar sortides a aquest daltabaix social i econòmic", ha comentat el regidor David Aguinaga en una roda de premsa telemàtica.

La primera part, d'acord de tots els grups està ultimada però caldrà iniciar com més aviat millor el diàleg amb els agents econòmics per emprendre les mesures urgents de recuperació de la crisi sanitària per la Covid-19, van afegir.

Durant la roda de premsa telemàtica els dos regidors de Ciutadans han presentat els acords i propostes de resolució que el seu grup presentarà al ple ordinari de maig que es celebra la propera setmana. També demanaran que es sotmeti a debat al ple la petició de dimissió del regidor Noel Duque "per les seves sortides reiterades de to". I van afegir: "És una situació prou greu perquè no pugui ser deixada de banda".