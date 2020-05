Carrers plens de mascaretes en el primer dia de l'obligatorietat

Santi Palos

21.05.2020 | 21:00

Caminar ahir pels carrers de Terrassa, en alguns trams, sobretot al centre, en molts moments del dia, era començar a retrobar-se amb una sensació de normalitat. Pel trànsit de gent, per l'activitat que s'hi veia. Però amb un element que fa només dos mesos era una imatge de ciència-ficció: tothom portava mascareta. O gairebé. Els pocs que vam poder veure sense eren joves, fins i tot adolescents, la majoria. "De máscaras y enigmas", una cançó d'Alphaville, grup de la "movida" dels anys vuitanta, s'ha recuperat i s'ha fet popular aquests dies pel tema ("Siempre tuvo puesta una última máscara/que mantuviera la duda hasta el momento final") i era inevitable que ahir, primer dia de l'obligatorietat de portar mascareta, anant pels carrers, et ballés pel cap, perquè n'hi havia moltes, però també enigmes, és a dir, les preguntes i dubtes que encara tenien els ciutadans sobre el seu ús, les que són més adequades, o les sancions que poden caure a qui infringeixi l'ordre SND/422/2020 publicada dimarts al BOE.

Cal recordar que la mascareta és obligatòria, des dels 6 anys (i recomanable pels nens de 3 a 5), tant a la via pública com en espais a l'aire lliure o tancats només quan no sigui possible mantenir la distància de, com a mínim, dos metres entre les persones. La mascareta ha de tapar tant el nas com la boca (ahir es veien algunes persones que deixaven el nas a l'aire). Poden ser de qualsevol mena, preferentment higièniques i quirúrgiques. Per la població en general, L'Organització Mundial de la Salut recomana les quirúrgiques (blaves o verdes), que tenen entre vuit i dotze hores d'ús.

Després de fer-les servir s'han de guardar en bosses o recipients (tàpers, per exemple), hermèticament tancats. No és aconsellable desinfectar-les (només les d'autofiltrat que porten la lletra R), ni mullar-les amb alcohol, gels o lleixiu, ni posar-les a "ventil·lar" o al sol, perquè el teixit es pot deteriorar. Abans de posar-se-la i treure-la cal rentar-se les mans. I anar amb compte de fer-ho amb les dues mans, tocant només els agafadors de les orelles.

multes segons la llei

En aquests primers dies, segons Interior, els cossos i forces de seguretat de l'Estat requeriran, a les persones que incompleixin la mesura, que es posin la mascareta o bé que mantinguin la distància de dos metres. El ciutadà que no atengui l'ordre dels agents en aquest sentit, segurament rebrà una sanció per incompliment de la Llei de Seguretat Ciutadana. Les faltes lleus són sancionades, per aquesta llei, amb multes de 100 a 600 euros, però les greus, quan hi hagi desobediència o resistència a l'autoritat, pugen a 30 mil euros, i les molt greus fins a 600 mil euros.