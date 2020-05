Sanidad eliminarà les franges horàries de sortida al carrer a la fase 2

21.05.2020 | 19:10

Les franges horàries establertes en l'actualitat per a regular la sortida ordenada dels nens, els majors d'edat i els joves i adults que practiquen esport al carrer desapareixeran per a aquells territoris que entrin en la fase 2 del pla de desescalada, ha avançat aquest dijous el ministre de Sanitat, Salvador Illa.

En la seva compareixença setmanal davant la Comissió de Sanitat del Congrés dels Diputats, Illa ha donat la raó al PNB, que en la seva sol·licitud per a passar a partir del pròxim dilluns a la fase 2 ha demanat l'eliminació d'aquestes franges horàries. "Tenen raó", li ha concedit el ministre al diputat nacionalista Joseba Aguirretxea.



En l'actualitat, només les illes canàries del Ferro, La Gomera i La Graciosa, al costat de Formentera (Balears), es troben en fase 2, mentre que el conjunt dels dos arxipèlags, així com Galícia, Astúries, Cantàbria, Navarra, Euskadi, La Rioja, Aragó, Extremadura, Andalusia, Múrcia, Ceuta i Melilla, part de Catalunya, les províncies castellanomanchegas de Conca i Guadalajara, així com certes àrees rurals de Castella i Lleó, aspiren a progressar a aquesta fase a partir del dilluns.

El dissabte passat, el Boletín Oficial del Estado (BOE) va publicar una ordre per la qual flexibilitzava la pràctica a l'aire lliure d'activitat física de totes aquelles persones de fins a 70 anys a qualsevol hora del dia, amb l'única excepció de la franja horària reservada entre les 10.00 hores i les 12.00 hores i entre les 19.00 hores i les 20.00 hores als majors d'edat i persones més vulnerables davant la COVID-19.

Illa també ha assenyalat que estan valorant flexibilitzar encara més de l'inicialment previst les restriccions en matèria d'aforament per a bars, restaurants i comerços del 40 per cent previst fins al 50 per cent, unes altres de les demandes del PNB i que el ministre s'ha compromès a estudia. Però algun marge ha d'haver-hi, ha advertit Illa.