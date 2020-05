Un observatori analitzarà la relació entre competències digitals i ocupabilitat

Redacció

20.05.2020 | 21:21

La Universitat Autòmona de Barcelona i IMANcorp Foundation han signat un conveni de col·laboració per a la creació del nou Observatori de Capacitats Digitals i Ocupació. S'analitzarà com influeixen en el món laboral les habilitats digitals de la població, més necessàries que mai amb la situació generada per la Covid-19.

L'Observatori farà un primer estudi sobre "Competències Digitals i Ocupació" on s'exploraran les diferències de les competències digitals segons les variables sociodemogràfiques i indicadors laborals. La recerca estarà dirigida pels investigadors de la UAB Rafael Merino i Albert Sánchez-Gelabert i es preveu tenir els primers resultats de l'estudi l'últim trimestre de l'any 2020.

L'estudi identificarà les principals bases de dades nacionals i internacionals i farà un recull d'indicadors relacionats amb el nivell de competències de les persones i amb les característiques d'ocupacions, específicament, aquelles relacionades amb les tecnologies de la informació i les comunicacions. Aquest recull permetrà explorar el nivell de competències digitals de la població, així com fer una anàlisi històrica de l'evolució i tendències en els darrers anys tant a escala nacional com internacional.

Un altre dels objectius és realitzar una anàlisi específica sobre la relació entre competències digitals i l'ocupabilitat. Aquest propòsit, es revisaran les principals recerques i treballs i es construirà un indicador global de competències digitals que permetrà analitzar com varia el nivell de competències digitals i els seus usos en funció del nivell d'estudis, de la situació laboral, del tipus d'activitat i el tipus de treball.

Aquest estudi serà pioner en el seu camp, ja que alhora tindrà en compte dades i paràmetres de canvi que hagin pogut sorgir en el mercat laboral en relació amb les competències tecnològiques dels treballadors, a conseqüència de la nova realitat arran de la Covid-19.