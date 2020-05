És obligatori portar la mascareta al cotxe?

21.05.2020 | 17:59

Fins avui, l'ús de la mascareta era aconsellable, però des d'avui és obligatori portar-ne a llocs públics i al carrer, quan no sigui possible garantir la distància de seguretat de dos metres. Tot i així, la nova norma genera dubtes, com per exemple, si és obligarori l'ús de la mascareta quan conduïm el cotxe. La norma diu que depèn de amb qui anem. Si anem sols, no és obligatori el seu ús; tampoc és obligatori si viatgem amb algú amb el que convisquem. Serà absolutament obligatori si els nostres companys de viatge no són persones amb les que convisquem. En aquest cas, no podem anar més de quatre persones al vehicle (parlem d'un turisme), hem de portar mascareta i ens hem de separar tot el que poguem els un dels altres, per la qual cosa, al seient del darrere, no podem ocupar l'espai del mig. Si viatgem amb algú amb el que convisquem i amb una altra persona amb la que no convisquem, tots haurem de portar mascareta.