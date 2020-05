Noves entregues de L'Ajuntament

21.05.2020 | 04:00

L'Ajuntament lliurarà en els propers dies 50.000 mascaretes higièniques/bàsiques a l'Agrupació de Polígons de Terrassa, per tal de distribuir-les gratuïtament a totes les empreses ubicades als polígons industrials. També lliurarà la mateixa quantitat a Pimec, per tal que aquesta les distribueixi gratuïtament entre les seves empreses associades. Establirà un primer punt de distribució de mascaretes per a la ciutadania en general al Casal Cívic Vapor Gran, que obrirà en horari de matí i tarda de dilluns a dissabte. Tmesa repartirà entre els seus usuaris mascaretes facilitades per l'Ajuntament, concretament 20 mil. Mentrestant, continua la distribució de mascaretes a domicili per part de l'Ajuntament i Creu Roja. En aquest dispositiu es manté l'oferta de mascaretes a professionals autònoms/es i comerços al Recinte Firal, espai destinat a la distribució de mascaretes per a usos professionals.