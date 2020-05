El mercadal obrirà dimecres amb 36 parades

20.05.2020 | 21:21

L'Ajuntament treballa intensament amb els paradistes per complir el propòsit d'obrir dimecres vinent el Mercadal de Martí l'Humà a l'avinguda de Béjar. Serà amb totes les condicions necessàries de distància física i higiene que marca el reglament. Segons va explicar ahir l'alcalde des de l'administració municipal s'estant mantenint reunions per tal que l'obertura de la propera setmana compleixi tots els requisits.

Dimecres vinent els clients trobaran un total de 36 parades, convenientment separades amb una bona distància física de seguretat. L'oferta serà d'alimentació, higiene, cura d'animals i bars. En aquesta fase 1 no hi haurà parades de venda de moda.

Pla de xoc per als venedors

Per tal de pal·liar la difícil situació també dels comerciants de venda ambulant el grup municipal del PSC va proposar fa uns dies a l'equip de govern la supressió de les taxes del Mercadal de Martí l'Humà i l'activació d'un pla d'ajuts econòmics. El tancament del recinte des del 12 de març "ha fet que els ingressos dels paradistes siguin nuls, quedant sense liquiditat i sense capacitat per fer front tant a les despeses mínimes i les derivades del propi negoci", argumenten des del PSC.

També demanen crear carrils de sentit únic, amb controls d'aforament, entre d'altres.