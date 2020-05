El Ministerio de Sanidad converteix des d'avui en obligatori l'ús de mascaretes. El Ministerio de Sanidad converteix des d'avui en obligatori l'ús de mascaretes.

L'ùs de mascaretes ara és obligatori

J. A.

20.05.2020 | 21:21

'ús de mascaretes és obligatori des d'aquest dijous en espais tancats i al carrer quan no es pugui garantir una distància mínima de dos metres per als més grans de 6 anys i recomanable per als nens d'entre 3 i 5 anys. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar aquest dimecres l'ordre del Ministerio...