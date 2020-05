Guia fàcil sobre l'ús obligatori de la mascareta

La mascareta, tant al carrer com als espais tancats d'ús públics, només es obligatòria si no es pot mantenir la distància de seguretat.

La mascareta, tant al carrer com als espais tancats d'ús públics, només es obligatòria si no es pot mantenir la distància de seguretat.

21.05.2020 | 18:35

L'obligatorietat establerta per l'ordre ministerial genera dubtes no menors. Per exemple, moltes persones pensen que és absolutament imprescindible l'ús pel simple fet d'anar pel carrer o també a un espai públic tancat, en ambdós casos només s'ha de portar si no es pot mantenir la distància de seguretat de dos metres.

A continuació reproduïm l'esquema que ha publicat el Ministerio de Sanidad sobre l'ús de les mascaretes, que ens serveix com a guia fàcil per situar-nos a la norma:

L'ús de les mascaretes és obligatori en persones de sis anys en endavant:

- Via pública o espais a l'aire lliure i espais tancats o oberts d'ús públic, quan no sigui possible mantenir la distància interpersonal de, almenys, dos metres.

- Sempre al transport públic.

És recomanable:

- Per a la població infantil d'entre 3 i 5 anys. Preferentment hauran d'utilitzar mascaretes higièniques i quirúrgiques, que cobreixin nas i boca.

Excepcions:

- Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria.

- Persones a les quals l'ús de la mascareta sigui contraindicat per motius de salut.

- Activitats incompatibles amb l'ús de la mascareta.

- Causes de força major.