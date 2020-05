Consells

20.05.2020 | 21:21

Agafar la màscara pels extrems i mai per la part central. Rentar-se les mans abans i després en el cas de recol·locar-la. No usar les màscares més de quatre hores. La màscara ha de ser rebutjada i substituïda per una altra si està danyada o si la respiració es torna difícil....