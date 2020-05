"Operación Triunfo" estrena les últimes gales des de Terrassa

Teresa Romero

19.05.2020 | 21:16

Dos mesos després de l'obligat tancament de l'Acadèmia d"OT" al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa per la pandèmia TVE reprèn aquesta nit les emissions del popular talent musical amb l'emissió de les quatre últimes gales. "Operación Triunfo" rebrà al seu plató als aspirants a "estrelles" de la música amb una desena gala atípica i sense públic. Gèrard i Hugo es juguen la seva permanència en el talent musical presentat per Roberto Leal.

El talent musical produït per RTVE en col·laboració amb Gestmusic Endemol viurà el tram final del concurs en mig de la polèmica. La Confederació General de Treball (CGT) va demanar a la Generalitat de Catalunya que no es reprengués la producció del programa mentre Barcelona continuï en la fase 0. Amb tot el Govern ha permès la seva emissió perquè la productora sotmet als nou participants i tots els professionals a estrictes mesures de control, amb les proves de la Covid-19. Tota l'Acadèmia ha estat desinfectada i no s'admeten visites. A més, les "master classes" es duen a terme per via telemàtica.

Aquesta nit els espectadors assistiran a l'expulsió d'un nou concursant, a les actuacions de Nia, Flavio, Anajú, Samantha, Eva, Bruno i Maialen; i al retorn al plató d'"OT" de dos exconcusantes d'aquesta edició, Anne Lukin i Jesús Rendón, per a presentar els seus singles. També, durant aquesta desena gala Roberto Leal conversarà amb el grup musical Stay Homas, format pel rubinenc Guillem Boltó (veu i trombó de Doctor Prats) i Klaus Stroink i Rai Benet (Buhos) que trionfa a les xarxes amb les "Confination Songs".

Cancel·len la gira

La gira d'"Operación Triunfo 2020", que comptava amb quatre dates i havia d'arrencar el 20 de juny al Palau Sant Jordi de Barcelona, ha estat cancel·lada a causa de la incertesa provocada pel coronavirus i per haver estat impossible reprogramar les actuacions.