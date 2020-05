L'Escola França ha deixat de ser un centre d'acollida d'urgència

Jordi Guillem

19.05.2020 | 21:16

Per motius logístics s'han reorganitzat els recursos municipals d'emergència per a persones en situació de vulnerabilitat residencial. Fins ara, els sense sostre de la ciutat estaven ubicats al Centre d'Acollida d'Urgència Frederic Soler, al gimnàs de l'Escola França, mentre que un altre grup era a l'Alberg de Joventut, a l'Antic Poble de Sant Pere. L'Escola França ha hagut de desallotjar-se, de manera que les persones que hi residien han estat traslladades a l'Alberg de Joventut de l'Antic Poble de Sant Pere. I la gent que hi havia en aquest espai han estat recol·locats a les instal·lacions de l'Església Evangèlica Unida de Terrassa, al número 299 de l'avinguda Béjar de la ciutat.

Aquest centre religiós ha posat les seves instal·lacions al servei de l'Ajuntament, que d'aquesta manera ha pogut recol·locar a totes les persones que es troben en situació de vulnerabilitat durant aquests temps de pandèmia.

Des de l'Ajuntament s'ha vetllat en tot moment per aconseguir la millor alternativa possible als terrassencs que no disposen d'una vivenda. S'ha prioritzat el manteniment del benestar i la seguretat per a totes les persones que han requerit aquests dispositius d'emergència. Aquesta reorganització ha comportat la neteja i desinfecció dels diferents espais, així com l'adequació de manera urgent per tal de cobrir i atendre les necessitats.

A mitjans de la setmana passada, una cinquantena de sense sostre (37 homes i 13 dones) pernoctaven a l'Escola França. El total de pernoctacions acumulades des del 19 de març, quan es va habilitar, és de 2.772 persones. El dia 23 de març es va habilitar l'espai de famílies de l'Alberg de Joventut, on s'hi van acumular 733 estades. El passat dijous hi havia 7 persones adultes i 10 infants, que són els que s'han desplaçat fins a les instal·lacions de l'Església Evangèlica Unida de l'avinguda Béjar. Les xifres de pernoctacions no han variat massa en relació amb la setmana passada.