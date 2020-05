No hi ha cap terrassenc a les UCI

20.05.2020 | 20:54

L'Ajuntament va facilitar ahir unes xifres provisionals que venen d'alguna manera a aclarir un dels grans dubtes que provocaven a Terrassa les xifres de la Covid-19 d'ençà que va començar la pandèmia. Els morts per coronavirus residents a Terrassa han estat fins ara de 196 mentre que els morts que s'han registrat als hospitals terrassencs són 298, segons les dades facilitades ahir per MútuaTerrassa i Hospital de Terrassa. Recordem que als centres hospitalaris de la ciutat s'atenen pacients d'altres municipis, per la qual cosa les xifres que faciliten els hospitals inclouen terrassencs i no terrassencs.

De la mateixa forma, podem dir que ja no queda cap ciutadà de Terrassa ingressat a les UCI de Mútua i Hospital, per tant, cap dels quatre pacients que s'atenen a les unitats de cures intensives tenen ubicat el seu domicili a la ciutat.

Les xifres facilitades ahir per l'Ajuntament eren de les darreres 24 hores a les quals els centres hospitalaris de Terrassa registraven 43 malalts amb Covid-19, 4 persones a les UCI (1 a Mútua i 3 a Hospital) i 38 persones ingressades a planta. Les 38, segons va dir l'ajuntament eren terrassenques.

Aquestes dades es van actualitzar a la tarda. Continuaven les 4 persones a les UCI, la xifra d'infectats formalment diagnosticats amb proves PCR era ahir de 38 i hi havia 33 persones ingressades a planta dels hospitals. La xifra de morts va pujar de 297 a 298 i entenem que aquesta nova defunció va ser d'un ciutadà de forma de Terrassa. Les altes eren ahir de 1.278 pacients.

El sistema ha funcionat

El sistema sanitari de Terrassa ha estat extremadament pressionat, especialment les primeres setmanes d'abril, quan es va superar la xifra de 600 persones ingressades entre les UCI i les plantes dels diferents espais habilitats. Hospital de Terrassa gestionava els llits a la seva seu de la carretera de Torrebonica i els de l'hospital de Sant Llàtzer i MútuaTerrassa ha gestionat els llits al seu hospital, a la Fundació Assitencial Vallparadís i a l'hotel medicalitzat Terrassa Park. Ambdós operadors sanitaris han hagut de realitzar un esforç organitzatiu, destinant pràcticament tots els seus recursos a l'atenció de la pandèmia. Molts metges no especialistes en pneumologia o medicina interna hi han hagut de reforçar els equips de tractaments, s'han hagut de fer importants contractacions i fins i tot recuperar especialistes ja jubilats per atendre el gran volum de pacients que ha provocat la pandèmia.

Tot i les esperançadores xifres, les autoritats municipals envien en tot moment un missatge de prudència, ja que "som lluny d'una situació de normalitat".

afectació diversa

En aquest sentit, hem de dir que ssegons les estadístiques amb les que treballa la conselleria de Salut de la Generalitat, l'afectació de la pandèmia a Terrassa ha estat, tot i la complexa situació, menor que en altres municipis, fins i tot ciutats de dimensions i característiques similars a la nostra. Així, quan a taxa de contagi per cada 10 mil habitants, Terrassa entre els 78 de la taxa crua i els 80 de l'estandarditzada. A Cerdanyola estan a 104, segons dades d'ahir, a Sabadell, superen els 95; a Sant Quirze, tenen 147 i 181 respectivament i a Sant Cugat 82.

Vol dir que el virus ha afectat de forma desigual a comunitats de densitats poblacionals molt similars i relacionades en sistemes urbans molt vinculats i amb fluxos de mobilitat fins i tot dependents.