La crisi del coronavirus

20.05.2020 | 13:13

L'alcalde de Terrassa ha valorat molt possitivament avui en roda de premsa la iniciativa del tall de carrers per guanyar espais de passeig i facilitar la distància física de dos metres com a mínim que es recomana entre els vianants. Per això, aquest cap de setmana amplia la llista amb dues vies més: el carrer Núria (La Maurina) i el carrer Ample (Sant Pere).