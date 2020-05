20.05.2020 | 04:00

A partir de dijous serà obligatori portar mascareta a espais tancats i a l'exterior, quan no es pugui garantir la distància de seguretat de dos metres. Així ho ha fet públic avui el ministre de Sanidad, Salvador Illa en roda de premsa. Illa ha dit que l'ordre ministerial que obligarà a l'ús incondicional de la mascareta estarà preparada per a la seva publicació al Boletín Oficial del Estado de demà dimecres, per la qual cosa, l'eficàcia de la norma serà a partir de dijous.

Fernando Simón, el responsable del Centro de Coordinación de Emergencias Médicas, va dir que no seria necessari portar la mascareta tot el dia, però sí als espais tancats. A l'exterior, és el propi ciutadà el que ha de valorar si es poden respectar les distàncies socials. El que sí que serà necessari serà portar la mascareta sempre a sobre a partir de dijous.