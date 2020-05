Queden 43 positius a Terrassai només hi ha 4 pacients a les UCI

La crisi del coronavirus

19.05.2020 | 19:40

La incidència de la Covid-19 a Terrassa és cada vegada menor. En aquests moments, els pacients positius que estan sent tractats al sistema sanitari terrassenc són 43. La xifra més alta ha estat de 818, el dia 8 d'abril. De tota manera, hem de recordar que hem de relativitzar les xifres, ja que es tracta de pacients als quals se'ls han fet les proves pertinents i han donat positiu. Hi ha molt població asimptomàtica i altres que han estat malalts, presentant símptomes i no han estat incorporats a les dades oficials. D'altra banda, les UCI dels hospitals continuen buidant-se de pacients de Covid-19 i en queden 4 ingressats. A les plantes d'hospitalització també s'ha produït una important reducció i queden 38 pacients ingressats. S'ha produït una defunció a les darreres 24 hores i s'han donat 1.271 curacions.