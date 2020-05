La crisi del coronavirus

19.05.2020 | 15:42

L'oficina d'Habitatge Terrassa ofereix cita prèvia per tramitar les ajudes al lloguer a partir del 26 de maig. Avui dimarts, la Generalitat de Catalunya ha obert una línia d'ajuts extraordinària de 14,5 milions per pagar el lloguer. La mesura està adreçada a persones llogateres

que hagin passat a estar en situació d'atur, estiguin en un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO), o hagin vist reduïda la jornada de treball per motius de cures o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d'ingressos com a conseqüència de la crisis de la Covid-19. A partir del proper dimarts 26 de maig, l'Oficina d'Habitatge Terrassa oferirà la possibilitat de tramitar presencialment aquestes ajudes, però

caldrà fer-ho sempre amb cita prèvia. Per demanar-la, cal consultar la web d'Habitatge Terrassa o bé trucar al 010.