Les administracions de loteria també recuperen l'activitat

18.05.2020 | 21:46

La represa ampliada de l'activitat comercial va coincidir amb una altra obertura esperada, sobretot per als més aficionats a temptar la sort. I és que les administracions de loteria van tornar ahir a funcionar dos mesos després del seu tancament.

Les incerteses econòmiques per les quals passen moltes persones i famílies arran de la Covid-19, sembla haver-se convertit en un alicient per provar fortuna, donat que l'assistència de clients a les administracions de loteria consultades va ser destacable. "Sobretot per tractar-se del primer dia en què estem oberts; esperem que al llarg de la setmana, a mesura que els clients coneguin que ja estem oberts, s'incrementi encara més la nostra activitat", explicava ahir Anna Solans, responsable de l'administració de loteria número 5, "la del Raval" (ubicada al Raval de Montserrat). "El dilluns és el dia més fort per a nosaltres quant a l'assistència de clients, i hem tingut més públic del que m'esperava, però no tant com un dilluns d'abans de la pandèmia", explicava Assumpció Castañé, de l'administració de loteria número 3, "la de la Rambla".

jocs

Des d'aquestes administarcions expliquen que el retorn dels sorteigs començarà avui mateix amb l'Euromillones (que acumula un pot inicial de 17 milions d'euros). La Primitiva també torna a escena, dijous vinent. Mentre que el dia 25 es posarà en marxa la Bonloto. El Gordo de la Primitiva es reprendrà diumenge, dia 30. La Loteria Nacional haurà d'esperar fins a l'11 de juny.