UPC, empresaris i hospitals s'alien en fabricar mascaretes higièniques reutilitzables

La crisi del coronavirus

18.05.2020 | 13:00

El campus de la UPC a Terrassa lidera un projecte de col·laboració local per impulsar la fabricació i bon ús de mascaretes higièniques reutilitzables. En aquesta iniciativa, singular a Catalunya, participen l'Intexter de la UPC, l'Agrupació d'Empreses Innovadores Tèxtils (AEI), l'Ajuntament de Terrassa, el Consorci Sanitari de Terrassa, l'Escola Universitària d'Infermeria de Terrassa i l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) ha dotat aquest projecte amb 8.000 euros. Els mateixos professors investigadors d'enginyeria tèxtil de la UPC identificaran empreses a la ciutat i el seu entorn territorial que pugui reorientar la seva activitat industrial per fabricar el material de protecció.