Tanca l'alberg de l'Escola França

La crisi del coronavirus

18.05.2020 | 17:55

L'inici de la preinscripció escolar de forma presencial ha motivat un canvi en els centres d'emergències d'acollida per a persones vulnerables. Així, el Centre d'Acollida Frederic Soler, que va obrir les seves portes al gimnàs de l'Escola França sota la gestió de Creu Roja ha tancat avui les seves portes per traslladar a les 55 persones que hi viuen a l'Alberg de la Joventut, a l'Antic Poble de Sant Pere. Les famílies que estaven allotjades en aquest espai s'han traslladat a les instal·lacions de l'Església Evangèlica Unida de Terrassa, a l'avinguda Béjar.