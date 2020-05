Proton i el Consorci Sanitari desenvolupen un mòdul de distribució intel·ligent per respiradors

L'empresa Proton New Energy i el Consorci Sanitari de Terrassa, amb el suport de Leitat Centre Tecnològic participen en aquest projecte per respiradors.

La crisi del coronavirus

El COVID-19 ha superat la demanda de respiradors mecànics i altres dispositius disponibles per a tractar els pacients afectats, com els adaptadors T (bifurcadors) o productes similars que permeten multiplicar la capacitat dels respiradors a varis pacients al mateix temps. La majoria dels bifurcadors requereixen que els pacients ventilats tinguin una similitud física i no permeten adaptar la ventilació a cada pacient particular quan les necessitats respiratòries difereixen substancialment.

L'empresa Proton New Energy i el Consorci Sanitari de Terrassa, amb el suport de Leitat Centre Tecnològic, han desenvolupat un mòdul de distribució intel·ligent que, intercalat entre el respirador i el sistema de tubs del pacient, permet multiplicar la capacitat de ventilació dels respiradors homologats, ajustant les necessitats respiratòries de cada pacient.