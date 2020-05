El grup municipal de Ciutadans sol·licita estudiar una paga especial pels treballadors exposats a la Covid-19

La crisi del coronavirus

18.05.2020 | 12:42

La regidora del grup municipal de Ciutadans (Cs), Isabel Martínez, ha expressat el seu agraïment al personal sanitari, la policia municipal, personal de neteja, Funerària, serveis socials o altre personal municipal que ha estat en contacte directe amb possibles contagis de la Covid-19 i que "han vist incrementada la perillositat dels seus llocs de treballs, per tal de poder mantenir els serveis essencials durant l'estat d'alarma". Martínez ha demanat l'equip de govern que consideri la implementació d'un complement per al personal municipal com a mostra de reconeixement a la seva tasca duta a terme en els dies més difícils.