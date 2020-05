Els comerços poden fer rebaixes

La crisi del coronavirus

18.05.2020 | 10:26

El darrer Boletín Oficial del Estado recull una ordre ministerial de Sanidad per la qual els establiments dels territoris que es trobin en les fases 0,1 i 2 de la desescalada podran oferir rebaixes, però sempre que puguin assegurar que no es generen aglomeracions que impedeixin el manteniment de la distància de seguretat, el compliment dels límits de l'aforament o comprometin la resta de mesures establertes a l'ordre ministerial.

El document afegeix que els comerços hauran d'adoptar mesures adequades per evitar les aglomeracions , incloent el cessament immediat de les mencionades accions comercials o de promoció si fos necessari.

Aquesta decisió suposa un pas enrere del Govern central i més concretament del Ministerio de Sanidad, ja que el seu titular, Salvador Illa, va dir expressament que les rebaixes no estaven permeses.

Avui és el primer dia de l'anomenada fase 0,5. Aquest esgraó permet l'obertura de comerços i locals de serveis de menys de 400 metres poden obrir sense cita prèvia. S'han de respectar les normes de distanciament i l'ús de mascaretes i l'aforament dels establiments es reduiran a un terç de la seva capacitat. No poden obrir aquells que formin part de parcs o centres comercials sense accés independent. Els comerços que obrin hauran d'informar de l'aforament màxim i controlar que es respecti. L'Ajuntament de Terrassa continuarà facilitant mascaretes per als comerços i autònoms al recinte firal. Es reservaran horaris per a gent gran. Només es poden fer compres fora del municipi si el que s'ha de comprar no es ven al municipi de residència.