El comerç aixeca la persiana

La crisi del coronavirus

18.05.2020 | 12:41

Aquest matí, Terrassa ha entrat en una fase 0 "light" del desconfinament que sobretot ha beneficiat al petit comerç. Moltes botigues han tornat a aixecar la persiana després de més de dos mesos tancades. Altres ja feia alguns dies que funcionaven amb cita prèvia. L'increment d'apertures ha estat notable i també en algunes botigues s'han generat petites cues per les noves condicions. L'aforament està militat per a mantenir la distància social i també hi ha mesures higièniques com gels i mascaretes de protecció, així com pantalles. La veritat s'ha notat aquest canvi de fase amb una major presència de persones al carrer. Cal recordar que només poden obrir en aquestes condicions fins a 400 metres quadrats. Algunes franquícies com Mango o Bershka han obert. Molts d'aquests establiments també presenten importants descomptes con atractiu pels compradors.