La crisi del coronavirus

17.05.2020 | 14:11

Divendres va tancar l'hospital temporal que es va habilitar a l'Hotel Terrassa Park, a l'avinguda Santa Eulàlia. L'hotel, gestionat per MútuaTerrassa, ha permès alleugerir la pressió sobre els centres hospitalaris terrassencs i ha atès un total de 151 persones com si haguessin estat a un centre sanitari. A la fotografia podem veure com els professionals que han treballat a la instal·lació celebren el seu tancament.