Recordem què podem i què no podem fer a la fase 0,5

La crisi del coronavirus

17.05.2020 | 14:02

Barcelona i les comarques del Vallès Oriental i Occidental inicien demà el que s'ha denominat la fase 0,5, que bàsicament significa que ens mantenim a la fase 0, tot i que s'inclouen unes mesures d'alleujament abans de passar a la fase 1, que esperem que pugui arribar a l'altra setmana.

Fem un repàs a les principals normes que hem de respectar en aquest nou esgraó que és la fase 0,5:

- Sortides: Les franges horàries no varien.

Esport: de 6 a 10 hores i de 20 a 23 hores.

Passeig gent gran: de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores.

Nens fins a 14 anys: De 12 fins a 19 hores.

- Mobilitat: És obligatori l'ús de mascaretes a qualsevol transport públic. L'Ajuntament facilitarà mascaretes bàsiques als usuaris a través de TMESA.

- Restauració: Bars i restaurants poden continuar obrint per lliurar menjar a domicili i a recollir, però no es pot entrar als locals. Les comandes es faran per correu electrònic, per telèfon o mitjançant aplicacions mòbils. Les terrasses no es poden reobrir fins a la fase 1.

- Comerç: Els comerços i locals de serveis de menys de 400 metres poden obrir sense cita prèvia. S'han de respectar les normes de distanciament i l'ús de mascaretes i l'aforament dels establiments es reduiran a un terç de la seva capacitat. No poden obrir aquells que formin part de parcs o centres comercials sense accés independent. Els comerços que obrin hauran d'informar de l'aforament màxim i controlar que es respecti. L'Ajuntament de Terrassa continuarà facilitant mascaretes per als comerços i autònoms al recinte firal. Es reservaran horaris per a gent gran. Només es poden fer compres fora del municipi si el que s'ha de comprar no es ven al municipi de residència.

- Esport: Els esportistes professionals i federats poden entrenar individualment com a la fase 0 i es mantenen les limitacions que fins ara teníem: podem fer esport al carrer entre les 6 i les 10 hores i entre les 20 i 23 hores dintre dels límits del municipi. Es poden utilitzar instal·lacions esportives amb el 30 per cent de la seva capacitat, sempre exteriors, sense parets ni sostre i amb cita prèvia, de forma individual o com a màxim dues persones i a dos metres de distància. Els gimnasos no poden obrir durant la desescalada.

- Perruqueries: A les perruqueries s'han de continuar utilitzant mascaretes, tovalloles d'un sol ús i garantint una distància interpersonal d'almenys dos metres. Les pertinences personals dels clients, abrics, bosses, etcètera, s'han de ficar dintre una bossa hermètica.

- Reunions familiars: No es poden fer encara reunions familiars o d'amics. Hem de tenir paciència i esperar a la fase 1.

- Biblioteques: Les biblioteques, tant públiques com privades poden obrir, però només pel préstec de llibres, devolució, informació o lectura a les sales, sempre que no es permeti els préstec. No es permeten activitats d'estudi ni l'organització d'actes culturals ni tampoc l'ús d'ordinadors.

- Museus: Els museus poden obrir a un terç de la seva capacitat tot i que estan prohibides les activitats culturals o didàctiques. Les visites han de ser individuals o entre persones que convisquin i mantenint les normes de distància i prevenció.

- Religió: Es poden celebrar cultes religiosos públics amb una tercera part de l'aforament dels temples i amb les mesures preventives de qualsevol lloc de màxima concurrència. S'han d'inhabilitar seients per preservar les distàncies i extremar les mesures d'higiene i desinfecció. Els recipients d'aigua beneïda han d'estar buits i les portes sempre estaran obertes per no tocar els panys. No poden haver-hi cors i al final de les celebracions es desinfectaran els temples, els mobiliaris i els objectes litúrgics.

- Casaments: No; continuen prohibits. Es faran a la fase 1, tot i que amb limitacions de convidats i recomanacions en la manipulació d'anells i arres, que només les podran tocar els contraents. A la fase 2 es limitarà l'assistència a 200 convidats.

- Enterraments: Es permetran les vetlles per a un màxim de 10 persones. Funerària Terrassa obrirà les sales de vetlla dues hores abans de la inhumació o cremació, permetent l'aforament que marquen les normes de desescalada i no cobrarà el servei d'ocupació de sales.

- Matrícula escolar: La preinscripció escolar ja es pot fer telemàticament i a partir de dimarts 19 s'oferiran atencions presencials amb cita prèvia per a casos excepcionals.