Què hem de tenir en compte quan comprem mascaretes?

La crisi del coronavirus

17.05.2020 | 14:35

El Ministeri de Consum recorda que, seguint les recomanacions de la comunitat científica, les persones sanes i sense contacte amb la COVID-19 han d'utilitzar el model de màscara higiènica, sense renunciar a les recomanacions del Ministeri de Sanitat sobre distanciament físic i higiene. Per a aquelles persones que hagin resultat contagiades, tinguin símptomes o siguin positives asimptomàtiques, s'aconsella l'ús de les màscares quirúrgiques.

Així, el tercer grup -les tipus EPI, entre les quals es troba les FFP2- estan recomanades només per a persones en contacte amb el virus i per a grups vulnerables, sempre sota prescripció mèdica.

Una guia publicada pel Ministeri de Consum recomana una compra i un ús resposnable i conscient dels mascaretes , que s'informi de quins tipus hi ha al mercat i quins són els més útils per a cada situació personal.

Cal assenyalar que, en el cas de màscares tipus FFP2, és necessari que l'usuari sigui conscient que aquest tipus de EPI pot dificultar la respiració més que les màscares higièniques o quirúrgiques, per la qual cosa personal no especialitzat pot tendir a tocar-les i recol·locar-les contínuament, amb el consegüent risc de contaminació. D'altra banda, en ser material principalment destinat a professionals, pot generar una falsa sensació de seguretat, que relaxi el manteniment de la resta de mesures de seguretat i prevenció d'imprescindible compliment, com són la distància física i la rentada de mans.

Finalment, també s'ha de tenir en compte que les persones que realitzen activitats físiques o algunes persones amb dificultats respiratòries poden no tolerar el seu ús. Per aquesta raó, la seva utilització social, pels qui no són professionals, ha de realitzar-se amb prescripció mèdica.