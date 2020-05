La distància ideal per caminar, córrer i anar en bici

17.05.2020 | 21:23

Es parla molt de la distància de seguretat i des del començament de la pandèmia ha estat objecte de controvèrsia. Durant les darreres setmanes, sembla que s'ha consensuat entre la comunitat científica que la separació entre les persones per evitar el contagi del virus és d'1,5 metres. Però segons en quines circumstàncies ens trobem, la distància també està subjecta a canvis. Així, no és el mateix estar quiets que caminant, corrents o anant en bicicleta. L'activitat també condiciona la distància que hem de mantenir. El vídeo que acompanya aquestes línies s'ha fet molt popular a través de les xarxes socials durant les darreres setmanes i és molt il·lustratiu de la precaució que hem de tenir en funció de l'activitat que estem fent. Així, si estem caminant, hem de mantenir una distància, de al menys 4 metres; si estem corrents, hem d'ampliar la distància a 10 metres i si anem en bicicleta amb altres persones, hem d'ampliar la distància a 20 metres per garantir que no ens contagiarem.



El vídeo ha estat una idea de Bayerischer Rundfunk (BR24)