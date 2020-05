Tall de carrers el cap de setmana per guanyar distància física

Jordi Guillem

15.05.2020 | 21:18

La sortida de ciutadans als carrers de la ciutat creix durant aquest cap de setmana en franges horàries determinades. Per tal d'evitar aglomeracions, el Govern municipal ha decidit aplicar aquest cap de setmana una nova mesura per tal de facilitar la distància física de dos metres com a mínim que es recomana entre les persones que passegin pels carrers de la ciutat. Es tracta d'una mesura que pretén que els ciutadans puguin sortir a la via pública a passejar o fer esport evitant les aglomeracions que es van observar en el primer cap de setmana de desconfinament.

S'ampliarà l'espai per a vianants en determinats carrers i zones entre avui dissabte i demà diumenge. Amb aquest objectiu, s'ha dissenyat un pla que s'aplicarà en alguns dels principals vials de la ciutat. Consistirà a tallar el trànsit rodat durant unes franges horàries concretes. La proposta prioritza els següents quatre eixos: rambla de Francesc Macià, avinguda Josep Tarradellas, carrer de Miquel Vives - Sant Tomàs i carrer de Colom. Es tracta de dues avingudes i dos carrers.

Les afectacions al trànsit rodat seran notables. La rambla de Francesc Macià es tallarà completament en tots dos sentits entre la Plaça de l'Aigua i l'avinguda del Vallès. Aquesta actuació afectarà a la línia 6 de TMESA, que es desviarà pels carrers del Doctor Calsina i de Roig Ventura, respectivament. L'horari de tall abastarà gairebé tot el cap de setmana. Començarà avui a les tres de la tarda i s'acabarà demà a dos quarts de dotze de la nit.

Una altra de les artèries principals de la ciutat, l'avinguda Josep Tarradellas, donarà també prioritat als vianants. Es tallarà al trànsit rodat des del Passeig del 22 de Juliol fins a l'avinguda de l'Abat Marcet. En aquest tram, però, es permetrà el pas regulat de vehicles des del carrer Transversal cap al d'Hispanitat, o a l'entrada de l'aparcament soterrani, així com al carrer Amadeu de Savoia. Tot el trànsit de vehicles, autobusos inclosos, es desviarà tant per la ronda de Ponent com pel Passeig del 22 de Juliol. En aquesta zona, l'horari de tall serà avui entre dos quarts de tres de la tarda i les onze de la nit. Demà s'aplicarà la mesura entre les nou del matí i les onze de la nit.

Pel que fa a la zona sud de la ciutat, els dos carrers que patiran restriccions hi ha el de Miquel Vives - Sant Tomàs i el de Colom. En el primer cas, es tallarà la circulació de vehicles al llarg de tot el vial de tots dos carrers, fins al carrer de Santa Cecília. No obstant això, l'avinguda de Barcelona es mantindrà oberta al trànsit. La línia 3 d'autobús es veurà afectada, ja que s'eliminarà la parada de Pau Marsal i el recorregut es desviarà per la parada de Plaça Catalunya. En aquest cas, l'horari d'afectació serà des d'avui a dos quarts de quatre de la tarda fins a les dotze de la nit de diumenge.

altres afectacions

Pel que fa al carrer Colom, el trànsit es tallarà des de la carretera Montcada fins al carrer Bages. Aquesta actuació afectarà lleugerament la línia 7 del bus, que en la seva parada a la plaça de Can Palet només mantindrà en funcionament una de les marquesines. L'horari de tall de trànsit serà des de les quatre de la tarda d'avui dissabte fins a les dotze i mig de la matinada de diumenge a dilluns.

En tots els casos, els talls de circulació es faran de forma longitudinal, de manera que sí que es permetrà el trànsit rodat de manera transversal per aquestes quatre vies. Els conductors les podran travessar, però prenent sempre les màximes mesures de precaució. El tancament de carrers se senyalitzarà amb unes tanques, que els veïns de la zona podran moure per entrar o sortir dels seus domicilis.

A través de les seves xarxes socials, el Consistori ha informat als veïns de les zones afectades i també a la ciutadania en general, així com a establiments i comerços. La Policia Municipal vetllarà pel bon funcionament d'aquesta mesura, que té com a objectiu principal esponjar la distància entre les persones durant el cap de setmana, uns dies que concentren una mobilitat més gran de gent als carrers.