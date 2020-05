Queixa per un tram de vorera del carrer Baldrich Queixa per un tram de vorera del carrer Baldrich

15.05.2020 | 21:18

Un tram final de la vorera de l'esquerra del carrer Baldrich, en direcció a la carretera de Montcada, s'ha obert aquesta setmana per soterrar unes canalitzacions de serveis. Veïns de la zona esperaven que amb l'obra es pogués refer aquest tram, que estava un xic rebaixat per accedir a un antic pas de vianants que ja no...