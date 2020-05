La pluja no impedeix que els terrassencs estrenin els carrers tallats

Terrassencs passejant per l'avinguda de Josep Tarradellas.

La crisi del coronavirus

16.05.2020 | 21:37

Aquest cap de setmana s'ha posat en marxa la iniciativa de l'Ajuntament de tallar una sèrie de carrers per facilitar la distància física entre les persones que passegin. S'ha ampliat l'espai per a vianants i en tots casos, els talls de circulació de vehicles es fan de forma longitudinal, de forma que es permet el trànsit rodat de manera transversal per aquestes vies.

Els carrers afectats i els horaris són els següents:

- Rambla de Francesc Macià des de dissabte 16 a 15 h, fins diumenge 17 a 23:30 h.



- Avinguda Josep Tarradellas de 14:30 h a 23 h, el dissabte, i diumenge de les 9 h a les 23 h.

- Miquel Vives-Sant Tomàs dissabte a les 15.30 h fins a les 0:00 h de dilluns.

- Carrer de Colom de dissabte 16 a les 16 h, a les 00:30 h de dilluns dia 18.