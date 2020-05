La Mar Serra, davant d'un quadre pintat per la seva mare, la Fina Calero, difunta pel virus. nebridi aróztegui La Mar Serra, davant d'un quadre pintat per la seva mare, la Fina Calero, difunta pel virus.

"La mare havia mort, però cap dels tres ens podíem abraçar"

E. G.

15.05.2020 | 21:18

Tristesa, irrealitat, buidor, ganes de trucar-li cada dia tot i saber que ja no hi és... Són els sentiments, les sensacions, que es barregen en la Mar Serra, veïna de Vallparadís, un mes i mig després de la mort de la seva mare per coronavirus. Es deia Fina Calero, vivia al Centre, i tenia 78 anys. Com era la...