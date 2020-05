L'IMO vetlla per la seguretat dels seus pacients, davant la Covid-19

Contingut Patrocinat

16.05.2020 | 04:00

L'institut oftalmològic, del Grup Miranza, anuncia mesures excepcionals adoptades, per prevenir contagis i protegir les persones que visitin els seus centres.

La presència de la Covid-19 ha sacsejat amb força tota la societat i ha posat en risc la salut de les persones, a banda de canviar rutines als diferents sectors.

Probablement, un dels més afectats ha estat el sanitari, amb la posada en marxa de nous protocols dirigits a protegir els pacients que visiten els centres mèdics.

Pel que fa l'oftalmologia, l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) anuncia noves mesures, amb l'objectiu de minimitzar riscos, tal com explica el seu director mèdic, el Dr. Borja Corcóstegui: "Probablement, la nostra és una de les especialitats mèdiques en què s'ha de tenir més cura, ja que durant les exploracions molt sovint és necessària la proximitat entre el pacient i l'oftalmòleg, la qual impedeix que es mantingui la distància de seguretat recomanada. A més, els equips d'exploració i diagnòstic acostumen a estar en contacte directe amb l'ull del pacient. Per aquest motiu és imprescindible una neteja a fons i amb els productes sanitaris indicats després de cada consulta oftalmològica. En aquest sentit, són mesures que ja se segueixen habitualment però que hem intensificat, tenint present la situació excepcional que vivim amb la Covid-19", explica Corcóstegui.

LA SEGURETAT DELS PACIENTS, COMPROMÍS PRINCIPAL

Així mateix, l'IMO també fa testos de detecció d'anticossos periòdics al seu personal, tant si està en contacte directe amb el pacient com sino, per garantir que no pateixin la malaltia, encara que sigui de manera asimptomàtica. "D'aquesta manera, podem saber si suposem un risc per a les persones que rebem, tant a les nostres consultes com als quiròfans", continua l'oftalmòleg, que afegeix:"També portem uniformes especials, guants, màscares i mascaretes per protegir els nostres pacients.

Fins i tot hem instal—lat estructures protectores perquè facin de barrera entre el pacient i el facultatiu que l'atén".

ATENCIÓ URGENT 24H

Totes les mesures portades a terme per l'IMO tenen com a objectiu principal minimitzar els riscos i oferir als pacients les millors garanties perquè puguin reprendre les seves consultes o tractaments habituals de manera escalonada.

No obstant això, determinats casos requereixen atenció prioritària o urgent: "També rebem pacients que s'han de visitar o intervenir urgentment, ja sigui a causa d'un accident o perquè la malaltia ha empitjorat, cosa que pot posar en risc la visió.

A tots ells, els podem rebre les 24 hores, tots els dies de la setmana, dissabtes, diumenges i altres festius inclosos. Les nostres línies telefòniques també estan operatives sempre, trucant al 93 400 07 00", conclou el Dr. Corcóstegui.

Mesures de seguretat i prevenció a l'IMO

1. Proves amb testos de detecció d'anticossos a tot el personal

2. Higiene de mans amb solució desinfectant abans i després de cada consulta

3. Estructures protectores durant les exploracions per evitar qualsevol contacte directe durant l'exploració ocular

4. Utilització de guants i mascareta per fer els exàmens oftalmològics

5. Desinfecció de totes les superfícies i instruments de la consulta entre pacient i pacient i, al quiròfan, entre cirurgia i cirurgia

6. El material que entra en contacte amb la còrnia es desinfecta/esterilitza després de cada ús o bé s'utilitza material d'un sol ús

7. Intensificació de les mesures de neteja i desinfecció en zones comunes

8. Limitació del nombre de persones a les sales d'espera per mantenir la distància de seguretat

Protegeix la teva salut i la dels altres, als centres mèdics i a altres espais

1. Mantingues la distància de seguretat d'1,5 m entre persones

2. Utilitza solució hidroalcohòlica que trobaràs al centre per a una bona desinfecció de mans i renta-les sovint

3. Protegeix boca i nas amb la mascareta

4. En cas de presentar símptomes, comunica'ls al personal mèdic

5. Si no és estrictament necessari, accedeix als llocs sense acompanyant o, en cas de ser necessari, amb un de sol.

Sol·licita la teva visita a IMO Terrassa, trucant al 93 400 07 02. Plaça Drets Humans, 3, 08221 Terrassa, Barcelona.