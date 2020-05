El Govern demanarà una cinquena pròrroga de l'estat d'alarma d'un mes

16.05.2020 | 16:50

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte que demanarà al Congrés l'autorització per a decretar una cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, en aquesta ocasió d'un mes en comptes de quinze dies com fins ara, amb l'objectiu que es mantingui fins al terme de la desescalada i sigui l'última.

En compareixença des de la Moncloa, Sánchez ha confirmat un extrem que els grups parlamentaris venien calibrant durant tota aquesta setmana, ja que així ho ha sondejat el Govern i el grup socialista en el Congrés.

La voluntat de l'Executiu, dos mesos després que es decretés l'estat d'alarma i es limitessin el moviment, la circulació o el dret de reunió, és que sigui l'última, d'aquí la petició perquè abasti un mes i així coincideixi amb el final de la desescalada.

El president ha incidit en la necessitat d'aconseguir sobre aquest tema "un gran consens" en el debat i la votació de la nova pròrroga que acollirà el Congrés el dimecres que ve, ja que, al seu judici, l'estat d'alarma ha funcionat i continua sent necessari.

Sánchez ha destacat els avanços aconseguits durant el confinament i que, encara que són "insuficients, són enormes" en relació al punt de partida ja que fa dos mesos el virus es propagava a un ritme del 35% diari, la qual cosa implica que cada persona contagiada transmetia la malaltia a més de tres persones.

"És el que els experts diuen l'índex de reproducció del virus, que avui és inferior al 1, és del 0,24%", ha dit el president, qui ha ressaltat "el sacrifici" de la societat espanyola i la seva disciplina social i "la seva moral de victòria".

Sánchez ha insistit en la importància de l'estudi de seroprevalència, un dels més "ambiciosos" d'Europa, i els resultats preliminars dels quals conclouen que el 5% dels espanyols ha tingut contacte amb el coronavirus, i que la taxa de letalitat del mateix és del 1,15%.

El cap de l'Executiu ha incidit en què la prudència i la cautela és l'única guia d'actuació per a vèncer al virus i ha mostrat la seva satisfacció per no seguir el que han fet altres països a la recerca de la immunitat de grup o de ramat.

Aquesta immunitat consisteix en el fet que entre el 60 i 70% de la societat s'infecta, queda immunitzada i deixa de circular el virus, alguna cosa que han seguit alguns països que després van haver de tirar "marxa enrere" per les conseqüències.

"Avui sabem que si haguéssim seguit aquest camí la infecció podria haver aconseguit més de 30 milions de compatriotes, i que podria haver costat la vida de 300.000 persones, un de cada cent infectats o possiblement, més perquè hagués col·lapsat el sistema sanitari i hagués augmentat la letalitat", ha advertit.

Per això, ha considerat que cal limitar la circulació durant un temps prudencial per a evitar perjudicar als qui estan en millors condicions i limitar els contactes personals per a frenar els contagis que fins i tot "són molt elevats".

Sánchez ha defensat la imposició de la quarantena per als que arriben a Espanya des d'altres països "per prudència", perquè el turisme necessita seguretat. "Si ens precipitem podríem posar en risc el crèdit internacional que ens ha costat dècades aconseguir", ha afirmat.

Ha dit, a més, que un 82% dels afiliats del sector tenen algun tipus de protecció, bé a través de la compensació per cessament d'activitat o pels expedients de regulació temporal d'ocupació.

Ha incidit a més en què "no hi ha contradicció" entre les prioritats econòmiques i sanitàries, perquè "l'únic camí per a la reactivació econòmica és superar la pandèmia"