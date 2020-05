Esmorzar especial a totes les residències

Redacció

15.05.2020 | 21:18

En el marc del Dia Internacional de la Família, el Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i l'Ajuntament de Terrassa van agrair la tasca dels professionals que treballen a les residències de la ciutat amb un esmorzar que les fleques del gremi van fer arribar a primera hora del matí.

En una carta conjunta signada per la presidenta del Gremi de Flequeres, Fanny Novell i l'Alcalde de l'Ajuntament de Terrassa, Jordi Ballart, expressen als treballadors i treballadores de les residències la seva voluntat d'homenatjar, amb aquest petit gest, la feina que desenvolupen i més intensament des de l'inici de la pandèmia de coronavirus el personal de medicina i infermeria, de direcció, de neteja, de recepció, d'animació, de treball social, de psicologia, de fisioteràpia, de perruqueria, de cuina i molts d'altres que, amb la seva gestió, estan ajudant a donar qualitat de vida a les persones que més directament han patit la Covid-19.

carta

"Gràcies per ser-hi, per convertir l'amor en acció i per la vostra professionalitat. Pensem especialment en aquelles i aquells professionals que us heu tancat en alguna de les residència, però el nostre agraïment va per a totes i per a tots", assenyala l'escrit.

Es evident, que amb aquesta crisi del coronavirus com a societat i com a ciutat estem vivint un dels pitjors moments que recordem en molts anys i també ha quedat molt clar que un dels col·lectius més vulnerables és el de la nostra gent gran. "Avui, que és el Dia Internacional de les Famílies, volem agrair de forma molt especial la feina que feu a les residències que teniu cura dels nostres pares, mares, avis, àvies, germans o germanes", explica Novell.