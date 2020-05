Connectar amb el dolor i amb la pèrdua resulta, segons els psicòlegs, necessari per fer passes endavant en el dol i evitar que es cronifiqui. Connectar amb el dolor i amb la pèrdua resulta, segons els psicòlegs, necessari per fer passes endavant en el dol i evitar que es cronifiqui.

Un dol marcat per com el coronavirus ha alterat els rituals socials de la mort

Emili González

15.05.2020 | 21:18

L'Elisabet Parera, veïna de Sant Pere, va perdre el pare el passat 12 d'abril a causa de la Covid-19. Igual que la Mar Serra, de Vallparadís, que l'1 d'abril va rebre una trucada que no oblidarà mai anunciant-li la mort de la seva mare pel virus (vegeu la pàgina 4). Per a ambdues, com per a tants altres terrassencs i...