L'Elisabet Parera, al jardí de la casa del seu pare, on l'Honorat Parera cuidava dels rosers. lluís clotet L'Elisabet Parera, al jardí de la casa del seu pare, on l'Honorat Parera cuidava dels rosers.

"El coronavirus s'ha endut el pare, un tiet i una neboda"

E. G.

15.05.2020 | 21:18

Honorat Parera era un home molt actiu i amb el cap clar més enllà dels seus 89 anys. Pintava a l'oli i també s'entretenia cuidant del seu pati a la casa familiar de Can Palet on residia. L'Elisabet Parera, de 57 anys, n'és una de les seves filles. Com es troba? Estic passant per un dol complicat, perquè no...