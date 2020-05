Les companyies recollen fons per l'assaig #joEmcorono. Les companyies recollen fons per l'assaig #joEmcorono.

Campanya de Mina contra el coronavirus

Redacció

15.05.2020 | 21:18

Mina i Aigües de Matadepera, en col·laboració amb els ajuntaments de Viladecavalls, Ullastrell, Matadepera, Rellinars i Vacarisses, han iniciat una campanya per recollir fons per a la lluita contra la Covid-19. Donaran un euro a l'assaig clínic #JoEmCorono per cada client que es passi a la factura digital. En...