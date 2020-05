Programa educatiu al canal Super3 el proper dilluns

La crisi del coronavirus

15.05.2020 | 12:01

El departament d'Educació ha produït, amb la col·laboració de TV3, el programa Objectiu 2030, sobre els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que proposa l'ONU per ser assolits el 2030, amb temàtiques com la pobresa, la fam, la pau, la salut, el medi ambient o l'educació. L'objectiu d'aquest programa, adreçat a l'alumnat de primària, és difondre els ODS i reforçar d'aquesta manera la tasca d'educar en valors socials i cívics que ja es fa des de les escoles. El nou programa s'emetrà pel Super3 del dilluns 18 de maig al divendres 12 de juny, en horari de dilluns a divendres entre les 19.40h i les 19.45h, just després de l'Infok. l'Infok.