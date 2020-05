Un home abandona el vehicle després de col·lidir i una dona diu ser la conductora

15.05.2020 | 10:01

Tot i que la majoria de la població segueix respectant les mesures dictades amb motiu del decret d'estat d'alarma, els agents continuen vetllant per detectar i castigar aquells ciutadans que se les salten. La Policia Municipal de Terrassa ha denunciat vint-i-quatre persones per no complir el decret. Les actuacions s'han produït en diferents situacions i per diferents motius durant la jornada de dimecres i la matinada de dijous. Les persones denunciades no van poder justificar el motiu per trobar-se al carrer i no complir la instrucció vigent. Dimecres a un quart de quatre de la tarda, un ciutadà va abandonar el seu vehicle després de col·lidir amb la rotonda situada al Passeig del Vint-i-dos de Juliol amb el carrer de Joan Artigues. Egarvia va retirar el cotxe de la calçada. Poc després, una dona es va presentar al lloc de l'accident i es va identificar com la conductora del vehicle. Alguns testimonis, però, van afirmar que el conductor era un home. Dimecres al migdia, una dona que circulava amb patinet va caure al carrer de Navas de Tolosa, al Segle XX. Va resultar ferida lleu i la van traslladar a Mútua. Cap al vespre, un ciclista va caure en un camí de sorra proper a la carretera de Castellar. Una ambulància va atendre el ciclista, que va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Presentava lesions de caràcter lleu.