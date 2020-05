La Generalitat planteja una fase 0 "light" per Terrassa i l'entorn

Redacció

14.05.2020 | 21:14

La conselleria de Salut considera que Barcelona i la seva àrea metropolitana han de seguir en la fase 0 de la desescalada, si bé proposen que es permetin algunes activitats previstes en la fase 1. Aquesta petició és va plantejar dimecres a la tarda amb l'alcaldesa de Barcelona i ahir pel matí amb els alcaldes de ciutats de més de 100 mil habitants, entre elles Terrassa. Així ho han anunciat en roda de premsa telemàtica la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó; la de Salut, Alba Vergés; i l'alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'Àrea Metropolitana (AMB), Ada Colau. Es tractaria d'una "fase 0 avançada" o "fase 0,5" que no afectaria les àrees assistencials de l'Alt Penedès, el Garraf i Baix Montseny, que la Generalitat defensa que sí que podrien passar a partir de dilluns a fase 1, malgrat trobar-se dins de la regió sanitària de Barcelona.

Aquesta proposta s'ha plantejat al Ministerio de Sanidad, que és qui té la darrera paraula. Segons aquesta proposta, a partir del pròxim dilluns els comerços haurien de poder obrir sense cita prèvia, les biblioteques podrien reprendre el seu servei de préstecs, els museus i les activitats de culte religiós podrien reprendre's amb un aforament màxim d'un terç, els funerals podrien celebrar-se amb la presència de fins a 10 persones i els centres educatius obririen per a tasques de desinfecció o administratives.

Per contra, les terrasses de bars i restaurants estarien encara tancades, les reunions de fins a 10 familiars en una mateixa llar no estarien permeses, els gimnasos no obririen i la mobilitat entre municipis seguiria prohibida excepte per motius laborals. Seria una fase 0 "light" que sobre tot intenta afavorir el petit comerç.

Aquesta petició a la carta ja és va avançar com a possibilitat dimecres per la tarda, quan la Generalitat va anunciar que demanava al Ministerio de Sanidad que les regions sanitàries de Girona, Lleida i Catalunya Central, dilluns passin a la fase 1.

mascaretes obligatories?

La petició de la Generalitat és del tot especial. El Govern espanyol va anunciar que el desconfinament és realitzaria per províncies. Va acceptar la petició de la Generalitat de regions sanitàries i ara ha anat més enllà al demanar que unes comarques passin a fase 1 i altres segueixin en la fase 0, pero en unes condicions diferents.

En la mateixa roda de premsa, Meritxell Budó ha informat que la Generalitat considera que l'ús de mascaretes ha de ser obligatori, pel que ha traslladat aquesta proposta al govern Espanyol, esperant que l'avali.