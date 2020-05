Un estudi revela que 6 de cada 10 espanyols s'han sentit tristos, deprimits o desesperats pel futur

La crisi del coronavirus

15.05.2020 | 11:53

La salut mental del 46% dels espanyols està en risc per la crisis del coronavirus, segons revela un estudi internacional de Oper Evidence, una spin-Off de la Universitat Oberta de Catalunya. La recerca mostra que gairebé un 60% de la població a Espanya necessita que "el govern no se centri solament a prevenir el contagi, sinó també a evitar una important crisi econòmica". L'estudi d'aquesta primera enquesta s'ha fet a 10.551 persones d'Espanya, Itàlia i el Regne Unit. La mateixa mostra que la majoria de la població, entre 18 i 75 anys, s'ha sentit en algun moment trista, deprimida o desesperada pel futur durant l'emergència sanitària. A Espanya és on hi ha més percentatge de persones amb risc de salut mental. En el cas d'Itàlia és d'un 42% i en el Regne Unit un 41%.